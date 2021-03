Sanremo 2021, a quanto ammonta il cachet Lady Gaga? Una cifra davvero esagerata.

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una cantautrice, attrice e attivista statunitense. Cosciuta per i suoi modi eccentrici di acconciarsi è un’artista tanto amata dal pubblico.

Questa sera andrà in onda la prima puntata del 71° Festival della canzone italiana o anche conosciuto come il Festival di Sanremo. I rumors sugli eventuali ospiti della serata si fanno sempre più accesi, d’altronde mancano veramente poche ore. In particolare si sta discutendo di una presenza in particolare, quella della famosissima artista Lady Gaga.

Di certo sappiamo che la cantante è a Roma per le riprese del film Gucci e per questo i quesisti su una sua eventuale presenza sul palco dell’Ariston si sono triplicati. Persino Fiorello durante il programma DomenicaIn ha posto la questione facendo una battuta sugli sforzi che Amadeus (presentatore del festival) avrebbe fatto per trascinarla sul palco di Sanremo.

Lady Gaga fa discutere, da capogiro la cifra richiesta

Da ore non si parla d’altro, al centro dell’attenzione c’è Lady Gaga e la sua presenza sul palco dell’Ariston. Ma un piccolo particolare, il più consistente, deve porre la parola fine sulla questione. Ci ha pensato Dagospia ad ufficializzare la cosa, Lady Gaga non sarà ospite al Festival di Sanremo, difatti nella rubrica Sanremo Spia si è reso noto che la cantante avrebbe chiesto un chachet di 400,00 € euro. Fondi attualmente non disponibili dal momento che la Rai ha già tagliato dal budget un milione di euro. “Niente money, niente star.”

Che Lady Gaga sia una vera diva è risaputo però che fosse così costosa non era altrettanto noto.