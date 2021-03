Elisabetta Gregoraci nel suo outfit luccicante da prima serata mette d’accordo tutti: è lei la più bella, grida il web.

Elisabetta Gregoraci posta una carrellata di video e foto dagli studi Mediaset per la finale del Grande Fratello VIP. Il reality che dopo mesi di messa in onda ha decretato il vincitore, Tommaso Zorzi…con tanto favore da parte del web. Dagli scatti postati dalla ex coinquilina della casa, non si può non scorgere la sua bellezza luccicante: l’abito infatti da sera è perfetto per la trasmissione giunta alla finale. Minidress asimmetrico, un lato infatti è lungo e l’altro invece consente di mostrare le bellissime gambe della Gregoraci, come si vede infatti dalla foto scattata nella sua postazione in studio. Un trionfo di luccichii, reso ancora più accattivante dal gioco di luci che si viene a creare, è davvero bellissimo. Con una scollatura audace ma non troppo, i fans di Elisabetta che sono tantissimi non possono che perdersi in questa celestiale visione.

Elisabetta Gregoraci: Vi confesso il mio GF VIP

Non solo bellezza, Elisabetta Gregoraci ha colto l’occasione con un lunghissimo post su Instagram per fare un po’ il resoconto circa questa sua esperienza protrattasi per mesi. Le parole spese sono positive e ringrazia per questa opportunità che si è rilevata formativa, almeno questo è ciò che si deduce da quanto dichiarato: È stata un’emozione unica che mi accompagnerà sempre e mi porterò indelebile nel cuore. Mi sono scoperta una donna forte e a tratti fragile, ma sicuramente più consapevole. Tantissimi i commenti dei fans che da sempre l’hanno sostenuta ed anche in questo caso non sono mancate dolci dichiarazioni: Grazie a te sister per aver dimostrato la donna che sei❤️ti amiamo❤️

Un’esperienza che rimarrà per sempre nel cuore della Gregoraci.