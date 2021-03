Covid, Salvini: “Impensabile tenere chiusa l’Italia tutto il mese di aprile”

Prime scintille tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Leader della Lega Matteo Salvini sulle riaperture dopo Pasqua.

È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue -… Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 26 marzo 2021

Sembra essere chiara l’idea del Leader della Lega Matteo Salvini sulle riaperture dopo Pasqua. L’ex ministro ritiene impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Arrivano quindi le prime scintille tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, e Matteo Salvini. Il premier dopo la cabina di regia va cauto sulle riaperture, il leader della Lega invece è convinto che l’Italia debba ripartire.

Il governo: Prorogare il blocco nazionale fino al 30 aprile, con la cancellazione delle zona gialla.

Buon sabato a chi combatte e non si arrende, mai. 🥊 Pubblicato da Matteo Salvini su Sabato 27 marzo 2021

Un’Italia tutta rossa e arancione fino al 30 aprile, con la riapertura delle scuole fino alla prima media nelle zone rosse. E’ questa la decisione emersa dalla cabina di regia. Nessuna zona gialla quindi fino al 30 aprile e una ripartenza per l’economia dell’Italia che tarda ad arrivare. “Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse, a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi”. E’ questa la richiesta da parte di Matteo Salvini che tramite la sua pagina Facebook esprime il suo disappunto sulle chiusure dopo il 6 aprile e chiede al premier Draghi un graduale e sicuro ritorno alla vita.

Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata… Pubblicato da Matteo Salvini su Sabato 27 marzo 2021

Si avvicina l’estate e in tanti si domandano ma che estate sarà? L’unica certezza è che si dovrà convivere con il Covid-19. Si pensava o forse si sperava, che estate 2020 potesse essere una parentesi, ed invece ancora oggi ci troviamo a dover fronteggiare una pandemia mondiale. Gli esperti sembrano essere ottimisti, ma al momento i numeri, ancora troppo alti, non permettono di vedere una luce. Le uniche cose sicure per l’estate 2021, saranno le mascherine e i distanziamenti che ormai ci accompagnano da più di 1 anno.