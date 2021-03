Barbara D’Urso insultata e oltraggiata, il motivo in una FOTO

Non c’è pace per Barbara D’Urso: la conduttrice di Canale Cinque ha ricevuto moltissimi insulti sotto l’ultima foto pubblicata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice di Canale Cinque, le cui trasmissioni rappresentano una vera e propria certezza per l’emittente Mediaset, raccoglie moltissimi elogi ma altrettante critiche rispetto al proprio operato. Barbara D’Urso, espressione di una modalità di conduzione che fa sentire il pubblico parte integrante della trasmissione, è senza dubbio la regina di Mediaset.

Con i programmi “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso”, la presentatrice ottiene picchi di share da capogiro, confermandosi una vera leader nel suo campo. Non tutti, però, credono all’atteggiamento della conduttrice, che viene molto spesso accusata di falsità e di esagerazione. Sotto l’ultima foto di Instagram, in particolare, gli haters si sono scagliati contro di lei, riempiendola di insulti.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso è il grande amore di un naufrago…chi sarà?

Barbara D’Urso, insulti pesanti sotto l’ultima FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE —> Pomeriggio cinque, Barbara D’Urso: “Sale la preoccupazione”

Attraverso l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Barbara D’Urso ha voluto ringraziare i followers del sostegno che le dimostrano costantemente, seguendo le sue trasmissioni. “Post puntata. Serenità #colcuore“, ha scritto la conduttrice, mandando un bacio ai suoi numerosi fan. Nei commenti, tuttavia, gli utenti sono lapidari e non si trattengono dal rivolgerle pesanti insulti.

“Classe zero, impara dalle altre“, “In preghiera affinché aumenti lo share…“, “Sei tutta rifatta“: queste le cattiverie degli haters, che non si sono affatto risparmiati nei confronti della conduttrice, peraltro abituata a simili insulti. Oltre a chi la critica e la insulta, tuttavia, c’è anche chi apprezza la presentatrice, non mancando di farglielo sapere tramite delle dolcissime parole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“La cattiveria degli altri non ha limiti“, “Porti sempre buon umore e speranza. Grazie!“: questi i complimenti degli utenti che la amano. Senza dubbio, a dispetto delle critiche, la D’Urso può contare su un esercito di fan pronti a sostenerla nel momento del bisogno.