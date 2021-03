Alba Parietti spiazza con i dettagli per il suo funerale: “Oggi testamento”. La bellissima showgirl, scrittrice e opinionista, ha fatto una riflessione sul giorno in cui passerà a miglior vita

Alba Parietti è una delle showgirl, scrittrici e opinioniste più amate d’Italia. Di lei si può dire tutto ma non che non sia iconica: in particolar modo da quando è sbarcata su Instagram qualche anno fa, ha conquistato tutti con le sue risposte e le sue famose “asfaltate” agli haters che le scrivono cattiverie sotto tutti i suoi post ogni giorno oramai da tanto tempo. E oggi ha voluto spiazzare i suoi followers facendo una sorta di “testamento” in cui ha taggato ovviamente suo figlio Francesco Maria Oppini.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Alba Parietti e il post che spiazza tutti: “Oggi sono in vena di fare testamento”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Ha pubblicato una sua foto di qualche anno fa, dov’è in forma smagliante (non che ora non lo sia, anzi) e ha avvertito suo figlio che quando diventerà papà, pretende che i suoi nipoti vedano foto di lei da giovane e non da anziana. E poi, parlando del giorno in cui passerà a miglior vita, ha spiegato come vuole il suo funerale: tanti pasticcini, musica – Vivaldi, in particolar modo -, e solo divertimento. Niente lacrime perché vuole essere ricordata con allegria.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Alla fine ha ovviamente spiegato che non è arrivato ancora il suo momento, che ci starà intorno ancora per un po’, ma che quando arriverà quel giorno vuole che la gente tenga ben a mente che è stata “malefica” e “simpatica”.