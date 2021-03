Noemi, la sofferenza atroce raccontata a Verissimo: “Ho perso il controllo”

Noemi, reduce dall’esperienza di Sanremo, ha raccontato a Verissimo la sofferenza atroce prima della rinascita: “Avevo perso il controllo”

Nel corso di questa edizione del festival di Sanremo, il pubblico aveva già avuto modo di notare il cambiamento disarmante della concorrente Noemi. Pseudonimo di Veronica Scopelliti, la cantante ha affrontato un vero e proprio percorso di autoconsapevolezza, che l’ha aiutata non solo a ritrovare la forma fisica che tanto desiderava, ma anche a sviluppare maggiormente le sue potenzialità. Ospite di Verissimo, Noemi ha aperto il proprio cuore a Silvia Toffanin, non nascondendo la sofferenza che si cela dietro i risultati raggiunti.

“Il punto più basso l’ho toccato quando si è fermato tutto“, ha detto l’artista, alludendo allo scorso lockdown. Noemi, che ha ammesso di essersi cullata nell’immagine che tutti si erano creati di lei, aveva perso se stessa a tal punto da non amarsi più come avrebbe voluto. Solo l’affetto dei suoi cari e la volontà di rialzarsi l’hanno portata a compiere dei passi veramente da gigante. La sua felicità, tuttavia, è arrivata dopo un periodo estremamente difficile.

Noemi, il racconto dell’atroce sofferenza a Verissimo: “Avevo perso il controllo”

Dietro la bellezza e la ritrovata sicurezza in sé di Noemi si nasconde un periodo di atroci sofferenze. La cantante, ora fiera della persona che è diventata, si è aperta con Silvia Toffanin in merito ai momenti più bui della sua vita. “Mano a mano mi sembrava di perdere il controllo, non capivo quale potesse essere la mossa giusta per riappropriarmi della mia vita“, ha detto l’ospite, che ha toccato il fondo proprio durante la scorsa primavera.

L’artista ha confessato di aver sofferto molto a causa di quelle certezze che lei stessa si era costruita. Il dover sempre corrispondere all’immagine che gli altri avevano di lei l’avrebbe portata a trascurarsi, fino a non riconoscere persino la propria immagine davanti allo specchio. “Avevo perso il controllo su di me, e sul mio corpo“, ha ribadito Noemi, che adesso appare fortunatamente rinata. L’amore dei suoi cari, in particolare del marito Gabriele, e la volontà di riscoprirsi come donna le hanno permesso di scovare la luce in fondo al tunnel.

Ad oggi, la cantante romana si sente decisamente a proprio agio con se stessa, ed è fiera dei risultati raggiunti. Silvia Toffanin, nel corso dell’intervista, non ha potuto non rivolgerle i suoi complimenti: “Si vede il tuo cambiamento, sei bellissima“.