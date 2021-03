Mara Venier e la dedica a Belen Rodriguez: è boom di like e commenti – FOTO

Belen Rodriguez è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In per un’intervista con la padrona di casa, Mara Venier. Proprio quest’ultima ha dedicato poi un post di affetto nei confronti della showgirl

La showgirl e conduttrice Belen Rodriguez ha fatto visita a Mara Venier negli studi di Domenica In per raccontare la sua vita privata e professionale. Un tuffo nel passato per lei che ha rivissuto il suo esordio e tutte le tappe che l’hanno portata a essere chi è oggi: una donna di 36 anni in carriera che presto diventerà mamma per la seconda volta. Giunta al sesto mese di gravidanza, la showgirl sta per dare alla luce la piccola Luna Marie, la prima figlia con il suo attuale compagno Antonino Spinalbese.

Le parole su Stefano De Martino e la dedica di Mara Venier

Il primo grande amore di Belen Rodriguez resta il suo primogenito, Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Nonostante il rapporto burrascoso avuto con quest’ultimo, per lui spende belle parole sottolineando quanto sia bravo e presente come padre. Non manca però di lanciare una frecciatina ironica: “Santiago è uguale a lui, ma l’intelligenza l’ha presa da me“.

Nel corso dell’intervista si è commossa ricordando la nonna scomparsa e nel raccontare le difficoltà vissute in Argentina, ma ha ritrovato il sorriso parlando anche del nuovo compagno, Antonino, che ha da subito avuto l’approvazione del figlio Santiago. “Mi ha visto sorridere e mi ha detto ‘questa persona è giusta’, i bambini capiscono sempre tutto“, ha raccontato Belen.

Subito dopo l’incontro con Mara Venier la conduttrice ha postato uno scatto che la ritrae con la sua ospite, entrambe sorridenti al centro dello studio. Una dedica semplice e diretta, ma che arriva dritta al cuore: “Ti voglio bene“, scrive la presentatrice che ha voluto ringraziarla così per la sua presenza.

Una pioggia di like e commenti alla foto da parte del pubblico che nel corso degli anni ha imparato ad apprezzare e amare Belen Rodriguez in tutte le sue sfaccettature.