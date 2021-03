Grave incidente sulla circonvallazione: muore motociclista di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sulla circonvallazione di Vigevano, in provincia di Pavia.

In un drammatico incidente stradale, un ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri lungo la circonvallazione di Vigevano, in provincia di Pavia. La vittima stava percorrendo viale Industria alla guida del suo scooter di grossa cilindrata che avrebbe colpito lo specchietto di un’auto facendo finire sull’asfalto il giovane. In quel momento sopraggiungeva un furgoncino che non è riuscito ad evitare l’impatto travolgendo il 24enne. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118.

Vigevano, grave incidente sulla circonvallazione: muore motociclista di soli 24 anni

Un ragazzo marocchino di 24 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 28 marzo, in un incidente avvenuto sulla circonvallazione di Vigevano, comune in provincia di Pavia. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giorno, il 24enne stava percorrendo alla guida del suo scooter di grossa cilindrata il tratto urbano della Sp494 che prende il nome di viale Industria in direzione ponte sul Ticino. Per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote ha impattato contro lo specchietto di una Mercedes che procedeva in direzione opposta ed il motociclista è finito rovinosamente sull’asfalto venendo travolto da un Fiorino che si trovava dietro la Mercedes.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nell’impatto.

Insieme ai soccorsi, riferisce Il Giorno, sono arrivati sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del comune del pavese che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Da chiarire le cause che hanno portato la vittima a colpire lo specchietto della Mercedes.