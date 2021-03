Furgoncino si schianta contro un muro sulla provinciale: morto un ragazzo

Un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla provinciale Scoglitti-Vittoria, in provincia di Ragusa.

Drammatico incidente stradale durante la serata di ieri sulla strada provinciale Scoglitti-Vittoria, in provincia di Ragusa. Un ragazzo di soli 25 anni è morto dopo essersi schiantato con il furgoncino sul quale viaggiava contro un muro che delimita la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane automobilista purtroppo non c’è stato nulla fare. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale e dei carabinieri sopraggiunti sul luogo della tragedia.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, sabato 27 marzo, un ragazzo di soli 25 anni è morto in un tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale Scoglitti-Vittoria, nel territorio di Scoglitti, frazione di Vittoria, comune in provincia di Ragusa. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dal quotidiano La Sicilia, il giovane si trovava alla guida di un furgoncino, un Fiat Doblò, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è prima schiantato contro un muro che delimita la carreggiata e successivamente si è ribaltato.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia, è arrivata l’equipe medica del 118 che ha prestato i primi soccorsi al 25enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi dello staff medico per il conducente, deceduto per via delle gravi ferite riportate nel violento impatto, in seguito al quale il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento pare si tratti di un sinistro autonomo che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli.