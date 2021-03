Incidente mortale in stazione: muore il responsabile

Il tragico evento è avvenuto nella stazione della Circumvesuviana a Ponticelli, in via Botteghelle. Le parole del presidente Eav.

Tragico incidente sul lavoro a Napoli, dove questo venerdì (26 marzo) un responsabile Eav ha perso la vita travolto da un furgoncino. La vittima è Salvatore, dipendente della società specializzata nei trasporti della Regione Campania e adibita alla gestione della linea ferroviaria Circumvesuviana. Secondo quanto riporta Napoli Today, cause e dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Tuttavia, secondo le primissime ricostruzioni, un camioncino ha travolto e ucciso il capostazione, 40 anni, mentre era in servizio presso la Stazione ferroviaria Eav della linea Circumvesuviana a Ponticelli, in via Botteghelle.

L’Eav in lutto per la morte di Salvatore

Stando a quanto riferiscono i media locali, l’incidente è avvenuto in uno snodo della stazione non aperta al pubblico, dove un camioncino parcheggiato in salita ha improvvisamente preso velocità, travolgendo due dipendenti della ditta Eav. Le indagini sono aperte e gli investigatori stanno esaminando le riprese video delle telecamere a circuito chiuso presenti nell’area. Il capostazione 40enne non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo mentre l’altro dipendente, un giovane operatore delle pulizie è rimasto gravemente ferito. Questi è attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli.

Il tragico bilancio trova conferma anche nelle parole di Alfonso Langella. In merito, il segretario generale della Fit Cisl Campania ha espresso ai media la sua profonda tristezza e immensa preoccupazione per l’accaduto: “auspichiamo che venga fatta chiarezza […] al più presto e ci associamo al dolore delle famiglie dei lavoratori rimasti vittime dell’ennesima tragedia sul luogo di lavoro.” Il funzionario ha annunciato la pronta mobilitazione da parte di tutti i soggetti competenti per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro: “una priorità” che deve essere preservata.

Il presidente Eav Umberto de Gregorio ha espresso il suo dispiacere sui social networks.

“Un destino assurdo. Senza parole. Un incidente assurdo. Qualunque parola è fuori luogo. Solo sgomento. Per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia.“

