Tragedia in stazione, uomo travolto da un treno in corsa

Un uomo di 54 anni è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un treno in corsa sui binari della stazione di Collegno, in provincia di Torino.

Tragedia sui binari nella serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Un uomo di 54 anni è stato investito da un treno in corsa, diretto a Milano, nella stazione ferroviaria. Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della Polizia ferroviaria che hanno avviato le indagini e svolto gli accertamenti del caso.

Leggi anche —> Scomparsa Galliani, tragico epilogo nelle ricerche del noto imprenditore

Torino, travolto e ucciso da un treno in stazione: 54enne perde la vita

Leggi anche —> Incidente mortale in stazione: muore il responsabile

Un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno nella serata di ieri, sabato 27 marzo, a Collegno, comune in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione di Torino Today, la vittima, un 54enne residente a Collegno, sarebbe stato investito da un convoglio, un Tgv diretto a Milano, sul binario 1 della stazione ferroviaria del paese.

Una volta lanciato l’allarme, presso la stazione sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo da sotto il treno e lo hanno affidato ai medici che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Oltre ai soccorsi, presso la stazione ferroviaria sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza quanto a caduto. Al momento, scrive Torino Today, l’ipotesi più accreditata per gli inquirenti sarebbe quella di un tragico incidente anche se non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario da parte dell’uomo. La polizia ha anche avviato le operazioni di identificazione dell’uomo che era senza documenti al momento dei fatti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Quanto accaduto ha avuto delle ripercussioni sul traffico ferroviario, considerato che la stazione è rimasta chiusa per circa un’ora al fine di consentire le operazioni di rimessa in sicurezza del tratto. Ai passeggeri che viaggiano sul Tgv, circa 60 persone, riporta Torino Today, la società ferroviaria ha messo a disposizione un servizio di pullman sostitutivo.