La scorsa settimana Pio e Amedeo avevano fatto una battuta a Stefano De Martino sulla sua ex, Belén. Si era sollevato un polverone, e lei scrive al duo per chiarire

Pio e Amedeo sono tornati a parlare dell’ex coppia d’oro dello spettacolo, Belén Rodriguez e Stefano de Martino. Il duo ha dovuto fare chiarezza, visto il polverone che si è sollevato la scorsa settimana per via di una battuta, forse un po’ indelicata, rivolta al ballerino in merito al suo rapporto con la ex.

Ospiti di Amici, i due comici avevano scherzato facendo riferimento alla gravidanza di Belén, che aspetta una bimba dal suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. “Tanti auguri a Stefano che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago…Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali!“. Un’affermazione che aveva fatto scatenare i commenti sui social.

Belén scrive a Pio e Amedeo per la battuta a De Martino: “Mi dispiace…

Ma la vera bufera era nata perché dopo poco Belén aveva pubblicato su Instagram una storia con una saponetta scrivendo: “Questa è la famosissima saponetta per sciacquarsi le mani e anche la bocca”. In tantissimi avevano visto un riferimento diretto alla battuta di Pio e Amedeo. Anche i giornali avevano dato spazio alla vicenda e di conseguenza i comici avevano ricevuto centinaia di messaggi di critiche.

Ieri sera il duo, sempre ad Amici, ha raccontato cos’è successo davvero questa settimana, e soprattutto la reazione di Belén, che ha scritto loro in privato per commentare l’accaduto. Durante il serale, hanno letto il messaggio della showgirl, in cui chiarisce che la frase della saponetta non era rivolta a loro, ma ai suoi haters. Un messaggio che Belén conclude scusandosi col duo comico: “Mi dispiace se ho creato casino“.

Così per chiarire una volta per tutte come sono andate davvero le cose, Pino e Amedeo si sono rivolti a Stefano De Martino, chiedendogli se invece lui si fosse risentito. Il ballerino ha risposto semplicemente: “Io sono contro la censura comica”. Il duo ha poi consigliato al pubblico di prendere le loro uscite con più leggerezza: “È una battuta, signori. Non si è offeso nessuno. L’autoironia ci salverà“.