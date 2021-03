Barbara D’Urso, e quella domanda che stuzzica i fan: bellissima – FOTO

Barbara D’Urso, nonostante gli innumerevoli impegni televisivi, non trascura i social: la domanda che ha infiammato Instagram

Barbara D’Urso, signora della televisione, è una conduttrice instancabile e sempre seguita dal suo fedele pubblico su Canale 5. Alla conduzione di Pomeriggio 5 dal 2008, stasera dovrà lasciare Live – Non è la D’Urso, che trasmetterà l’ultima puntata, per riprendere la prossima stagione.

Tuttavia dall’11 aprile si allungherà l’appuntamento con Domenica Live, che dalle 15:00 alle 17:00 aprirà un nuovo spazio dedicato all’attualità, mentre dalle 17:00 alle 18:45 si occuperà di spettacolo. Ma nonostante gli innumerevoli impegni televisivi, riesce a essere presente con i suoi tantissimi fan anche sui social, dove vanta la cifra di 2,8 milioni di followers.

Barbara D’Urso, la domanda che stuzzica i fan

Punto di riferimento per milioni di telespettatori, la bellissima conduttrice di Canale 5 ha postato su Instagram un collage di due foto con simili ma differenti look. L’outfit è composto in entrambi i casi da un tubino lunghezza al ginocchio con scollo a spalle scoperte: uno in tonalità candida e luminosa, l’altro tenebroso e misterioso. Così, in bianco e nero, con décolleté in pendant, si rivolge ai fan chiedendo: “Black or White?“.

Ovviamente Barbara D’Urso è puro splendore in entrambi i casi, bellezza davvero senza tempo, esibisce una perfetta e incredibile silhouette. I capelli raccolti ricadono sul viso impreziosito da un eccelso make-up, risaltando ancora di più i dolci lineamenti della conduttrice, sempre in splendida forma.

Anche stasera ci delizierà con uno dei suoi look strepitosi, nell’ultima puntata di questa stagione di Live – Non è la D’Urso. Ospiti della puntata Nicolò Zenga, che si è ritrovato con il padre Walter, Paola Caruso, che presenterà il suo fidanzato, e Simona Izzo, accompagnata dal figlio Francesco Venditti.

Un appuntamento come sempre imperdibile, occasione di gioiosa spensieratezza, per trascorrere una serata in gradevole compagnia.