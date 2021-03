La fidanzata di Francesco Oppini minacciata sui social, lei sbotta: “Mai avrei pensato”

Cristina Tomasini, la fidanzata di Oppini, nelle sue Instagram stories ha pubblicato le minacce che ha ricevuto dopo la fine del GF Vip

Insieme al vincitore assoluto di quest’ultima edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi, dobbiamo annoverare anche un altro grande protagonista tra i più chiacchierati proprio all’interno della Casa. Francesco Oppini, figlio prediletto della subrette Alba Parietti, ha fatto parlare molto i rotocalchi rosa per la presunta storia con Zorzi, poi smentita dai due interessati.

Nelle ultime ore però l’uomo è nuovamente al centro della cronaca per le pesanti minacce giunte tramite social alla storica fidanzata Cristina, con cui lo stesso Francesco ha più volte sottolineato di voler costruire una famiglia.

La denuncia della fidanzata di Francesco Oppini. Le parole di risposta

Poche ore fa Cristina Tomasini nelle sue Instagram stories ha rivelato per la prima volta di essere stata vittima di pesanti minacce nei suoi confronti. Lei racconta di non essere la prima volta, ha già subito violenze verbali in passato, ma questa è di gran lunga la peggiore in assoluto, tanto da averla spinta a raccontare tutto.

Nel messaggio inviato da un anonimo, leggiamo: “Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi ed è stato anche con la Gregoraci. Sei vuoi sposare Francesco Oppini devi aspettare che la madre crepi. (…) Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita…”. Lei risponde decisa con un “Mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole…”.

La reazione del web si è comunque fatta sentire, molti i messaggi di solidarietà che le sono giunti dopo l’annuncio choc condiviso sui social. Non sappiamo se ora la fidanzata di Francesco Oppini agirà tramite vie legali per trovare il mandante della minaccia.