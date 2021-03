Nel suo ultimo scatto l’attrice Eleonora Pedron è un’assoluta meraviglia: sporgendosi in avanti lo spettacolo è assicurato.

La brillante showgirl ed attrice di origini padovane, Eleonora Pedron, è stata protagonista nella giornata di ieri di un’attesa réntrée sul piccolo schermo. Finalmente “Belli Dentro Belli Fuori”, il programma serale in onda ogni sabato su La7, è tornato con grande entusiasmo. Un tripudio di dinamismo dimostrato dal suo cast quanto dai suoi telespettatori sui social network di riferimento. A guidare la trasmissione vi un amabile duo, composto dalla stessa Eleonora e dalla nota giornalista del “Corriere della Sera”, Margherita De Bac.

Leggi anche —>>> Eleonora Pedron, lo SCATTO in cui mostra la curva più bella, una dea

Eleonora Pedron, un passo in avanti ed è “meraviglia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Potrebbe interessarti anche —>>> Eleonora Pedron gioca e mostra il décolleté…un incanto – FOTO

E’ probabilmente seguendo l’andamento delle lancette, costrette quest’oggi a spostarsi un’ora in avanti, che il corpo della meravigliosa attrice si precinge a fare altrettanto. Che si tratti di un buffo aneddoto o di una più casuale constatazione, il risultato è ad ogni modo assicurato. “Torna l’ora legale“, ricorda amorevolmente ai suoi fan nella didascalia all’istantanea condivisa su Instagram. E visibilmente contornata dalle più varie e colorate fantasie floreali.

Ed è vestendo questo disarmante outfit che Eleonora si è presentata alla trasmissione. Inoltre, nonostante il look elegante, ha optato invece per un make-up molto minale che sembrerebbe mettere ancor più in risalto i suoi penetranti occhi azzurri. Un messaggio, dunque, che appare nella sua totalità come accogliente, dimostrando la gioia per il compiersi dei primi giorni primaverili e dei suoi più sicuri e duraturi raggi solari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

D’altronde l’appuntamento settimanale su La7 mira principalmente a dare rilievo ad ogni forma esistente di bellezza, dunque come poteva Eleonora deludere i suoi telespettatori? Un’impresa davvero impossibile. Ma, al di là del suo fascino, sottolineato da alcuni come: “Incantevole👏🌼”, pare che la puntata sia andata a gonfie vele trattando tematiche molto interessanti.