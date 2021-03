Auto finisce fuori strada: operatore socio-sanitario muore rientrando a casa

Nella serata di ieri, un operatore socio-sanitario di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella periferia di Latina.

Un operatore socio-sanitario di 58 anni è morto nella serata di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Chiesuola, nella periferia di Latina. La vittima stava rientrando a casa da lavoro quando avrebbe perso il controllo della sua vettura che finendo fuoristrada si è poi schiantata. Sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per l’automobilista morto sul colpo. Intervenuti per i rilievi di legge i carabinieri.

In un terribile incidente consumatosi nella serata di ieri, sabato 21 marzo, nella periferia di Latina, un uomo ha perso la vita. La vittima è Giuseppe Di Dona, operatore socio-sanitario di 58 anni in servizio a Roma. Stando a quanto ricostruito, come riportano i quotidiani locali e la redazione di Fanpage, il 58enne stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro a bordo della sua auto. Per cause ancora in fase di verifica, Di Dona, mentre percorreva via Chiesuola, avrebbe perso il controllo della sua vettura che è finita fuori strada schiantandosi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il corpo dell’operatore socio-sanitario dall’abitacolo e lo hanno affidato allo staff medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto il colpo.

Per i rilievi di rito sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto e le cause che hanno portato Di Dona a perdere il controllo della sua vettura. Dai primi riscontri, scrive Fanpage, il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito sulla strada.

Quello in via Chiesuola è il secondo incidente avvenuto ieri sera in provincia di Latina. Due persone hanno perso la vita in uno scontro tra due auto sulla superstrada Cassino-Formia, nel territorio di Spigno Saturnia.