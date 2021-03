Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata: passi da gigante in famiglia

Svelato con sorpresa il nome della nuova fidanzata del cantante partenopeo Gigi D’Alessio. In famiglia si muovono passi da gigante.

A più di un anno di distanza dalla separazione tra l’amatissimo cantautore napoletano, Gigi D’Alessio, e dalla canora beniamina delle donne, Anna Tatangelo, stavolta sembrerebbe che nella vita sentimentale dell’artista si stiano compiendo dei veri passi da gigante. Alcune testimonianze avrebbero modo di credere che nel cuore di Gigi si sia accesa una nuova fiamma. Stavolta si tratterebbe di una ragazza ugualmente nota al mondo dello spettacolo ma con differenti passioni da quelle del romantico partenopeo. Scopriamo adesso di chi si tratta.

Gigi D’Alessio, svelata l’identità della nuova fidanzata

Nonostante alcuni gossip continuino a ribadire l’esistenza di repressi rancori negli attuali rapporti tra Anna e Gigi, in realtà i due adesso vivono pacificamente un rapporto di rispetto reciproco e di amicizia. Dunque, in base a tali presupposti, non poteva essere questo il momento migliore per voltare pagina mantenendo la giusta dose di positività anche riguardo al passato che lega indissolubilmente entrambi.

L’inedito flirt di Gigi riguarderebbe la meravigliosa bambolina dagli occhi azzurri, Denise Esposito. La giovane ventottenne dalla bionda chioma, seppur non mostri molto di sé sul web, potrebbe definitivamente aver fatto breccia nel cuore del cantautore. Il quale, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già osato fare il grande passo, ovvero quello di presentare Denise ai suoi ben quattro figli.

Ma quest’ultima resta per il momento soltanto un’accurata supposizione. Pare infatti che bisogni restare in attesa di una conferma ufficiale da perte di entrambi gli esponenti della nascente coppia. Eppure nel frattempo molti ammiratori sembrerebbero già non perdere tempo iniziando a fare il tifo per loro.