Pierpaolo Pretelli lapidario con Elisabetta: “Ci siamo detti delle cose”

Pierpaolo Pretelli, nel corso di un’intervista, è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci: “Se mi sono risentito con lei? Le cose ce le siamo dette”

Ospite della trasmissione radio “Non succederà più”, Pierpaolo Pretelli è ritornato sull’argomento “Gregorelli” a seguito delle domande poste dalla conduttrice Giada Di Miceli. Il modello, attualmente fidanzato con Giulia Salemi, ha voluto puntualizzare alcune dinamiche avvenute all’interno della casa. Il giovane, inaspettatamente, ha ridimensionato il sentimento da lui tanto declamato nei confronti della showgirl calabrese.

Pretelli ha specificato di aver provato un’infatuazione momentanea per la Gregoraci. Infatuazione che, con l’arrivo di Giulia Salemi, si sarebbe spenta rapidamente: l’ex velino, infatti, si è innamorato in breve tempo della sua fidanzata, con la quale sta pianificando dei progetti di vita. Nei confronti di Elisabetta, Pierpaolo è stato lapidario.

Pierpaolo Pretelli parla di Elisabetta: “Ci siamo detti delle cose”

Pierpaolo Pretelli sembra aver rimosso il periodo in cui, al principio della sua avventura al Grande Fratello, si era lanciato in un assiduo corteggiamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Il modello, che ad oggi è felice accanto alla sua Giulia Salemi, ha infatti sminuito la portata del sentimento provato nei confronti della showgirl calabrese: come chiarito da Pierpaolo, si è trattato di una banale infatuazione.

L’ex velino, intervistato a “Non succederà più”, ha messo in chiaro i suoi attuali rapporti con Elisabetta: “Se l’ho risentita dopo il Grande Fratello? Le cose che dovevamo chiarire le abbiamo chiarite, sia in casa che durante la finale“. Stando alle sue parole, il rapporto fra lui e la Gregoraci si sarebbe bruscamente interrotto dopo il reality. Tuttavia, Pretelli non ha mancato di scoccare una frecciatina alla showgirl.

“Lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli”: la dichiarazione di Pierpaolo risuona come una vera provocazione rivolta alla showgirl. Come reagirà Elisabetta?