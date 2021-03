Dayane Mello contro Andrea e Rosalinda: lei replica dalla D’Urso. Dopo quello che è accaduto durante le ultime settimane, la Cannavò ha deciso di rispondere

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip e hanno fatto gran parte di questo percorso insieme. La loro amicizia ha fatto sognare tante persone, e per un periodo qualcuno ha pensato, creduto che sarebbe potuto esserci anche qualcosa in più tra di loro ma così non è stato. Rosalinda nella casa ha conosciuto Andrea Zenga e ha cominciato una storia d’amore a pochi giorni dalla fine, e ora sono ancora insieme, più felici e innamorati che mai. Dayane non ha una bella opinione di questa coppia e li ha attaccati: ospite a Domenica Live, Rosalinda ha risposto alle accuse.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Dayane Mello e le accuse a Rosalinda: lei risponde a Domenica Live

“Prima ci rimanevo male per queste cose ma ora me le faccio scivolare addosso, io a Dayane ho voluto bene veramente” ha cominciato così Rosalinda, rispondendo alle accuse della sua ex amica: la modella, infatti, ha insinuato che la loro storia sia finta come tante altre che ha vissuto Rosalinda. “Mi dispiace che sia proprio lei a dirlo perché io l’ho sempre sostenuta. A questo punto devo cominciare a pensare a me stessa, a proteggermi e a proteggere la mia relazione con Andrea“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Avevamo un rapporto simbiotico, lei per me è stata un’amica e ci ho creduto” ha continuato Rosalinda. “Lei dice che per lei era lavoro e di essere sempre stata molto chiara. Anche per me era lavoro ma ciò non significa che non ho creato rapporti veri“.