Giorgia Palmas e la battuta sul cognome che fa ridere i fan – FOTO

L’amata showgirl Giorgia Palmas ha condiviso con i fan una battuta che ha portato il buon umore su Instagram

Classe 1982, Giorgia Palmas delizia il pubblico della sua bellezza e simpatia da 20 anni, quando esordì nel mondo dello spettacolo. Una carriera iniziata nel 2000 grazie alla sua splendida immagine, premiata nel concorso Miss Mondo con il secondo posto.

Approda in televisione partecipando ad alcuni importanti programmi come 125 milioni di caz..te, condotto da Adriano Celentano e Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo. Ma la vera svolta arriva vincendo la prima edizione di Veline, che le permette di accedere all’ambito ruolo in Striscia la Notizia, rappresentando una delle veline più apprezzate di sempre.

In seguito colleziona tantissime esperienze professionali, diventando una conduttrice molto apprezzata. La showgirl è anche attiva sui social, e vanta 1,8 milioni di follower su Instagram, dove ha appena portato il buon umore con una divertente battuta.

LEGGI ANCHE—> Elisabetta Gregoraci, l’allenamento in palestra è uno spettacolo vietato ai deboli di cuore – FOTO

Giorgia Palmas, la sua simpatia elogiata su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

LEGGI ANCHE—> Elenoire Casalegno: “Scusate sono in Vietnam, la connessione è lenta” poi… FOTO

La bellissima Giorgia Palmas è legata dal 2018 al nuotatore Filippo Magnini, con il quale è in attesa di poter celebrare il matrimonio per coronare la loro solida unione. Già mamma di Sofia, nata da una precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini, nel settembre del 2020 ha avuto una bambina insieme all’attuale compagno, di nome Mia.

L’ultimo post su Instagram, che ha strappato un sorriso ai fan, la vede proprio in compagnia della sua bambina, che riposa nel passeggino, mentre l’ex velina si gode una bella giornata primaverile milanese, seduta su una panchina davanti alla chiesa Santa Maria delle Grazie.

L’occasione è perfetta per augurare una buona Domenica delle Palme ai follower, ma la battuta è esilarante: “Buona Domenica delle Palmes (ok, l’hanno già scritta cento volte)“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In un attimo porta il buon umore su Instagram. La simpatia di Giorgia Palmas viene subito apprezzata dai follower, che si complimentano con la sua solarità e divertente personalità.