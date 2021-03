Dayane Mello semplicemente pazzesca: la FOTO sotto la doccia blocca i social

Dayane Mello è un’esplosione di sensualità e bellezza nell’ultimo scatto di Instagram: la modella non nasconde le curve generose e conquista i suoi followers

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, una dei concorrenti che ha maggiormente catturato le attenzioni del pubblico è stata senza dubbio Dayane Mello. La brasiliana, con il suo carattere deciso e a tratti indecifrabile, si è resa protagonista di innumerevoli liti con i suoi coinquilini, pur costruendo dei rapporti che hanno dimostrato di resistere alle difficoltà e alle critiche: uno su tutti, quello con Rosalinda Cannavò.

Dal giorno in cui ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, la modella ha raccolto sempre maggiori consensi nella sua pagina social. Gli utenti, che non si perdono per nulla al mondo i suoi scatti, sono rimasti paralizzati di fronte all’ultimo post di Instagram: la foto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dayane Mello, la FOTO sotto la doccia blocca i social

Doccia bollente per Dayane Mello, che con l’ultimo scatto postato su Instagram ha mandato la piattaforma in tilt. La brasiliana, che si è sempre descritta come una persona libera e per nulla condizionata dal giudizio altrui, si è mostrata così come mamma l’ha fatta, coprendo il generoso décolleté con le mani.

Una regina in un vero e proprio paradiso tropicale, con tanto di coroncina di fiori a completare il look selvaggio. La Mello, che sfoggia una bellezza da sudamericana DOC, fa impazzire gli utenti, che l’hanno ricoperta di apprezzamenti e lodi. “Sposami“, “Sono senza parole“: questi i commenti sotto al post.

Ancora incerta è la situazione sentimentale dell’ex gieffina, che durante l’ultima intervista a Casa Chi si era notevolmente sbilanciata. Dayane aveva infatti confessato ad Alfonso Signorini la presenza di un uomo nella sua vita: un uomo su cui, per evitare pettegolezzi, la Mello non ha voluto dire nulla di più.