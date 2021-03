Cristina Buccino è trasgressiva oltre i limiti: le FOTO immediatamente virali

La modella ed influencer Cristina Buccino si mostra nel suo un inedito look trasgressivo e gli scatti sono subito virali.

La celebre showgirl trentaquattrenne originaria di Castrovillari, Cristina Buccino, è per lo più impegnata nel mondo della moda e nella sua fruttuosa attività di fashion blogger. Essere una nota influencer italiana ha i suoi pregi, soprattutto per quel che riguarda Cristina ed il suo desiderio di voler sfoggiare sempre un nuovo outfit per i suoi ammiratori. E’ questo il caso del tanto clamore suscitato in questo pomeriggio. La serie di scatti appena condivisi su Instagram hanno immediatamente fatto balzare il post ad oltre 11mila apprezzamenti, per non parlare della serie di commenti volti ad elogiare il suo look inedito e prettamente trasgressivo.

Cristina Buccino, il look “trasgressivo” e i 3 scatti audaci nel visibilio

Nata sotto il segno dei Gemelli, adesso Cristina svolge la sua attività da Roma. La scelta di spostarsi nella città in cui si è trasferita è avvenuta durante la sua adolescenza, desiderosa di voler intraprendere le scuole superiori nella Capitale. In seguito agli studi, e grazie anche al nuovo status di modella, ha avuto inizio la sua latente popolarità anche sul piccolo schermo. Dove ha partecipato a molti programmi televisivi, tra cui gli esordi su Rai Due al fianco del conduttore Gene Gnocchi. Insomma, in poche parole, una vena carismatica che risulta essere tutt’ora indiscussa.

I tre scatti, invece, divenuti virali nel giro di pochissimi minuti mostrano una bellissima Cristina in outfit sportivo, dalla tinta cinerea, e che sembra indossare con incredibile disinvoltura. A catturare però l’attenzione dei suoi ammiratori sono principalmente le pose adottate dalla showgirl. La sua ostentata nonchalance sembra mutarsi, scatto dopo scatto, in un’assoluta trasgressione.

Lo sguardo fermo e profondo, seguito da espressione in toto quasi “altezzosa”, realizza un mix perfetto ed irresistibile. Che abbia preso ispirazione da una vecchia copertina di un album hip-hop? Chi può dirlo. Ecco alcuni dei più quotati commenti da parte dei suoi follower: “You fantastic lady😍😍😍😍drop dead gorgeous“.