Cristina Buccino. La scollatura vertiginosa e l’immaginazione corre: una dea – FOTO

Classe 1985, nata a Castrovillari, in Calabria, Cristina Buccino ha una carriera florida come modella e influencer sul web. Su Instagram ha superato i 2,5 milioni di follower che quotidianamente aspettano immagini che immortalino la sua bellezza indiscussa.

Ha studiato al liceo socio-psico pedagogico per poi trasferirsi giovanissima a Roma per intraprendere l’attività nel mondo dello show business. I primi passi li ha mossi in tv. L’esordio su Rai 1 con il programma Tutto X Tutto. Poi Artù su Rai 2 con Gene Gnocchi. Partecipa al programma Veline su Canale 5, arrivando alle fasi finali. La ritroviamo in Rai all’Eredità nei panni di una delle famose professoresse. Una piccola presenza anche all’Isola dei famosi e poi la decisione di lasciar perdere il mondo della tv. E’ il web “il palco” dove si esprime al meglio.

Cosa sappiamo della sua vita privata? L’ultimo flirt che le è stato attribuito è con Andrea Iannone. In passato è stata vista a fianco di Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, con Alex Belli, Cristiano Ronaldo e Claudio d’Alessio, figlio del popolare cantante napoletano. Le hanno attribuito anche una storia con la star hallywoodiana Colin Farrell. Molto amica di Gianluca Vacchi.

L’ultimo post pubblicato sui social, la vedono in una carrellata di tre foto. E’ dolcemente appoggiata a una poltroncina, indossa un vestito color carne dalla scollatura vertiginosa che lascia intravedere le sue forme burrose. Cristina Buccino non ha mai nascosto di aver adoperato la chirurgia estetica con una mastoplastica additiva per esaltare la sua bellezza.

Ha un fisico eccezionale, scolpito, perfetto che tiene in forma grazie alle sessioni di allenamento di crossfit e pre-pugilistica.