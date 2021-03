Domenica In, Mara Maionchi e la verità sui tradimenti del marito: “Non è stato facile”

A Domenica In, Mara Maionchi ha aperto il proprio cuore parlando del marito Alberto Salerno e dei suoi tradimenti: “Non è stato facile”

Ospite di Domenica In, Mara Maionchi ha aperto il proprio cuore alla conduttrice Mara Venier, parlando dei nuovi progetti lavorativi in ballo con Fedez. I due, che hanno già collaborato ad “X Factor”, saranno infatti i conduttori di un nuovo show in onda sul portale Amazon Prime Video. Si intitola “LOL: Chi ride è fuori“, e si basa su sfide fra 10 comici professionisti: come si evince dal titolo, chi ride per primo verrà eliminato dal gioco.

La produttrice discografica ha inoltre avuto modo di ripercorrere alcune fasi della propria vita, accennando all’amore con il marito Alberto Salerno, che dura da ben 45 anni. La Maionchi, che non ha mai fatto mistero dei tradimenti del consorte, ha affrontato il discorso riuscendo anche a sdrammatizzare la situazione: “L’ho perdonato perché lo capisco“.

Mara Maionchi e la verità sui tradimenti del marito: “Lo capisco”

Di fronte alle domande della conduttrice, Mara Maionchi ha risposto con il sorriso e con la consueta vena ironica che la contraddistingue. Ospite di Domenica In, la produttrice discografica ha ripercorso senza timore i momenti salienti della propria vita, parlando anche dell’amore con Alberto Salerno. Nei confronti del consorte, che ha ben 10 anni meno di lei, Mara nutriva numerose remore. Tuttavia, come da lei raccontato, fu proprio la mamma a spingerla a lasciarsi andare: “Alla fine, è lui che si becca una più vecchia!“.

Quando la Venier ha accennato ai tradimenti di Salerno, argomento che peraltro la produttrice non ha mai nascosto, la Maionchi ha risposto con grande umorismo. “Gliele ho perdonate tutte, anche perché lo capisco… Non è che io sia proprio una facile“, ha replicato Mara tra le risate. Nonostante le difficoltà, i due sono sposati da ben 45 anni e hanno due splendide figlie, Camilla e Giulia.

La produttrice sarebbe legatissima alla sua famiglia, e in particolare ai suoi tre nipotini. La primogenita Giulia l’ha infatti resa nonna di Nicolò e Margherita, mentre Camilla ha dato alla luce Mirtilla: i piccoli di casa Maionchi-Salerno sono il più grande successo di Mara.