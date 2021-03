Un Posto al Sole anticipazioni 29 marzo: Filippo torna a casa, ma va davvero tutto bene? Intanto Franco e Roberto sono sempre più uniti sul lavoro

Roberto e Franco sono sempre più vicini sul lavoro, ma di questa collaborazione cominciano a nutrire un po’ di dubbi Giulia e Renato, i suoi suoceri. Il povero Franco anche questa volta si sta mettendo nei guai e sono anni oramai che la sua famiglia lo prega di tenersi fuori da tutte queste cose.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Filippo in queste settimane è stato male, ha sofferto dei mal di testa e arrivato in ospedale dopo uno svenimento ha scoperto una terribile notizia. Ha deciso di tornare a casa, dall’affetto di sua moglie che da poco gli ha rivelato di essere incinta e pronto a vivere questo bel momento con Serena e con la piccola Irene. Filippo è deciso a godersi questo periodo di tranquillità e l’affetto della sua famiglia che lo hanno aspettato a braccia aperte. Questo però non significa assolutamente che le cose si sono risolte, e i problemi potrebbero risorgere da un momento all’altro e nel modo più inaspettato.

Bice Cerruti si è precipitata a casa di Cotugno e ha creato un nuovo scompiglio nell’esistenza di Salvatore, ma servirà anche ad aprire gli occhi a Mariella sul valore dell’amicizia.