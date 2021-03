Ecco i dettagli più significativi sulla vita e sulla carriera dell’attore Gilles Rocca, quest’anno naufrago de “L’isola Dei Famosi”.

Il 38enne attore romano Gilles Rocca esordisce come sportivo, dedicando i primi anni della sua carriera al mondo del calcio. Vestirà per alcuni anni la maglia bianco azzurra delle Lazio e successivamente del Cervia e del Frosinone, per poi dedicarsi con interezza ad altri progetti. In seguito ad uno spiacevole infortunio sul campo poco più che ventunenne, la sua attenzione si sposta dunque sulla recitazione, affermandosi attualmente anche come regista di alcune pellicole.

Gilles Rocca chi è: carriera, biografia, anni e curiosità del vip de “L’isola Dei Famosi”

Da sempre in contatto con i palinsesti sul piccolo e grande schermo, come nell’imprenditoria, Gilles interpreta un ruolo nella nota serie televisiva “Carabinieri”. Un promettente inizio che lo porterà ad affermarsi anche su altri set, come quello di “Don Matteo”, “Distretto di Polizia” e de “I Cesaroni” dove lavorerà al fianco dei suoi protagonisti, Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci.

Corre l’anno 2008 quando l’attore si aggiudicherà il titolo di vincitore con la trasmissione di “Volami nel cuore” condotta da Pupo. Per quel che riguarda la sua regia invece, Gilles riscuote nel corso degli anni una serie di premi. Il più significativo sarà il premio “Massimo Troisi” più che meritato grazie alla realizzazione del film “Tulipani di seta nera”.

Nella vita privata l’artista è affiancato dalla sua fidanzata, Miriam Galanti, anche lei molto attiva sul piano della recitazione a teatro, come sul grande schermo.

Da vero sportivo Gilles, oltre ad interessarsi al pugilato nutre un forte interesse verso il motociclismo, e lui stesso ha sottolineato più volte quali siano alcune delle sue qualità più distintive, quali la lealtà e la risolutezza. Dopo “Ballando con Le Stelle” ora non resta che mettersi in discussione una volta per tutte sulle paradisiache spiagge de “L’Isola”.