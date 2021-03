Shaila Gatta, la velina scopre l’ombelico: una visione incantevole – FOTO

Shaila Gatta è la bellissima velina mora di Striscia la Notizia, da sempre appassionata di ballo ha investito molto nel suo futuro. Prima con Amici poi con Ciao Darwin, Shaila oggi è molto apprezzata dal web.

Shaila Gatta è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo, ha iniziato la sua carriera entrando nella scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerina, successivamente viste le sue doti artistiche è entrata a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin con la conduzione di Paolo Bonolis e Tale e quale show. Nel 2017 approda da Paolo Ricci come velina mora del tg satirico Striscia la Notizia.

La bellissima mora è stata fidanzata con Jonathan Dante Gerlo, ex allievo di Amici. Dopo la fine di quest’amore nel 2019 si è fidanzata ci l’ex calciatore Leonardo Blanchard.

Shaila Gatta e la foto che ha fatto impazzire il web, bellissima

Pochi minuti fa la bellissima e dolcissima Shaila ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che ha riscosso molto successo. La velina scrive: ” Wave after wave ⁣🌊 – onda dopo onda”, probabilmente un augurio al suo grandioso successo.

Ciò che manda in tilt il web non è l’interessante didascalia ma il suo bellissimo corpo. Shaila mostra il suo ventre piatto scolpito dagli addominali, indossa un carinissimo e colorato costume di scena, pronta per andare in onda su Canale 5.

Shaila si guadagna ancora una volta l’attenzione del web e come sempre fa strage di cuori.