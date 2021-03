Carolina Stramare, minidress in denim per iniziare la settimana – FOTO

Carolina Stramare augura un buon inizio di settimana, i followers ne elogiano la bellezza fuori misura.

Continuano i progetti lavorativi per Carolina Stramare, l’ex Miss Italia 2019 dagli occhi di ghiaccio inebria con la sua presenza gli utenti di Instagram. Sono sempre più numerosi ad elogiarne la raffinatezza e la bellezza fuori dal comune. Alla Stramare le basta davvero poco per fare breccia nel cuore dei followers che continuano a crescere progressivamente.

Come anticipato sopra, per Carolina è sicuramente un periodo fitto di impegni visto le collaborazioni – solo per citare quelle più frequenti – con brand quali Guess e MissSixty, da anni affermati e tra i leader nel settore moda giovane. MissSixty infatti è l’abito che indossa la modella nel post recente, una foto che provoca mille emozioni contrastanti.

Il minidress in denim infatti è una delizia per chi la guarda: abito strutturato arricchito da bottoni che conferiscono giocosità alla mise. Una cintura sulla vita per evidenziare le forme di Carolina. Ovviamente l’outfit è stato scelto in maniera molto accurata visto che valorizza perfettamente la sua fisicità.

A conferire un tocco aggressive all’outfit, le scarpe: rosse e a punta, con tacco sottile. Semplicemente sublime.

Carolina Stramare, l’assurda richiesta della fan

La bellezza di Carolina Stramare è tanta, tantissima e questo potrebbe creare “imbarazzo” in chi la guarda, almeno questo è quanto appare dai commenti in risposta al selfie postato sul proprio profilo. Una foto semplicissima nella quale è poco truccata, a parte un filo di mascara ed il balsamo labbra per renderle più morbide.

I fans sono pazzi di lei ma anche le fans non sono da meno, addirittura qualcuno scrive: Sei bellissima!!!!mi accontenterei anche solo di un pochino della tua bellezza…

Tantissimi gli apprezzamenti delle donne a cui spesso l’ex Miss ringrazia dolcemente.