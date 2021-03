Diletta Leotta sempre strabiliante: il suo “davanzale” è patrimonio dell’UNESCO. Bellissima! La giornalista sportiva ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate del mondo della televisione. Ha conquistato tutti anni fa e l’anno scorso ha partecipato al Festival di Sanremo come co-conduttrice per una serata: lì ha avuto modo di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che non l’aveva mai vista, di raccontare la sua carriera, la sua vita e del suo rapporto con la famiglia che negli anni è diventato sempre più intenso e più importante.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Diletta Leotta bellissima nell’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o n d i v i s o da Can Y a ma n _ t e a m . i t (@canyaman_team.it)

Diletta quest’anno è finita al centro del gossip per il suo flirt inaspettato con Can Yaman. Stiamo parlando dell’attore turco più amato del momento, protagonista di Daydreamer e così bello da essere riuscito a conquistare tutti qui in Italia, compresa lei. Diletta gli ha davvero rubato il cuore e ora sono più felici che mai, la loro frequentazione procede oramai già da qualche mese e sta diventando sempre più importante, così tanto che qualcuno ha anche pensato che fossero vicini alle nozze.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

D’altronde anche Diletta è di una bellezza disarmante e insieme formano una coppia stupenda. Sui social invece sta diventando sempre più amata col passare degli anni e al momento ha milioni di persone che la seguono ogni giorno.