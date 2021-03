Cede un’asse del pavimento: uomo precipita nel vuoto e perde la vita

Un uomo di 64 anni è morto dopo essere precipitato dal primo piano per via del cedimento di un asse del pavimento della sua baita a Sambughetto, frazione di Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola).

Stava effettuando dei lavori di manutenzione alla sua baita, quando improvvisamente un’asse del pavimento si è rotta ed è precipitato nel vuoto. È morto così un uomo di 64 anni nel pomeriggio di ieri a Sambughetto, frazione di Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola). Dopo l’incidente, il 64enne è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco il suo arrivo.

Leggi anche —> Grave incidente sulla circonvallazione: muore motociclista di 24 anni

Valstrona, crolla un asse del pavimento: 64enne precipita dal primo piano e muore

Leggi anche —> Tragico incidente sulle strisce pedonali: morta bambina di 6 anni

Un uomo è morto in seguito ad un incidente mentre effettuava dei lavori di manutenzione alla sua baita. È accaduto a Sambughetto, frazione di Valstrona, comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 marzo. La vittima è Marino Scalabrini, 64enne residente a Omegna. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano La Stampa, l’uomo stava effettuando dei lavori quando un’asse del pavimento tra il primo piano e il piano terra ha ceduto facendolo precipitare. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

Presso la baita, in località La Piana, sono arrivati gli operatori del soccorso alpino che hanno prestato le prime cure al 64enne che lo hanno trasportato sino a Sambughetto, dove un’ambulanza lo ha poi trasferito presso l’ospedale di Verbania. Qui, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio per le gravi ferite riportate nella caduta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La notizia del decesso di Scalabrini ha sconvolto la comunità di Omegna, dove il 64enne era residente e per molti anni, riporta La Stampa, aveva lavorato presso l’azienda Girmi.