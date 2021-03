La piccola è stata investita mentre stava attraversando insieme alla sua famiglia. Vani i tentativi di rianimazione.

🔵🇫🇷SEINE-SAINT-DENIS – Une fillette âgée de 6 ans est morte fauchée par une voiture à un passage pour piétons, hier soir à Aulnay-sous-Bois. Le conducteur et son passager se sont constitués prisonniers peu après les faits (Le Parisien). https://t.co/GJ7dROdpnB — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) March 28, 2021

Una bambina di 6 anni è stata uccisa questo sabato sera (27 marzo) ad Aulnay-sous-Bois, nel dipartimento di Seine-Saint-Denis (Francia). La piccola è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali con la sua famiglia. Secondo quanto riportano i media locali, i responsabili sono riusciti a fuggire; ma la gendarmeria locale è comunque riuscita a risalire all’identità dei due sospetti. Entrambi di 19 anni, il conducente e il passeggero sono stati arrestati la sera stessa dell’incidente e sono attualmente in custodia cautelare.

La vittima è morta per una grave frattura al cranio

La bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da una Renault Megane nei pressi del centro ospedaliero del comune di Aulnay. L’incidente, è avvenuto poco prima delle ore 20:00 – come riferito dalle fonti di stampa ufficiali: assistita dal servizi di emergenza la vittima è andata in arresto cardiorespiratorio. La bambina è stata immediatamente trasferita all’ospedale Robert-Ballanger per il ricovero in codice rosso. Nonostante i tentativi di rianimazione per la piccola non c’è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta dai medici intorno alle ore 21:45 per una grave frattura al cranio.

La polizia locale è riuscita a identificare l’auto dei criminali grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza: gli agenti si sono presentati nel suo appartamento a Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) la sera stessa. Secondo quanto riferisce Cnews, il conducente non era in casa al momento della perquisizione, ma si sarebbe presentato poco dopo alla stazione di Sevran per consegnarsi alla polizia insieme all’altro accusato.

Le circostanze e le dinamiche dell’incidente devono ancora essere precisate. L’ufficio del procuratore di Bobigny ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Fonte Actu17