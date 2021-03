E’ stato svelato un particolare molto importante che riguarda questa edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Non era mai successo!

Ilary Blasi è al timone per la prima volta de L’Isola dei Famosi. Le ha passato il testimone Alessia Marcuzzi che per 5 anni consecutivi è stata la padrona di casa.

La moglie di Francesco Totti sta ottenendo risultati soddisfacenti in questa edizione che tuttavia sta portando non poche polemiche.

Gli opinionisti quest’anno sono Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi che tengono vivo il programma con le loro considerazioni sempre pungenti.

Molte sono le novità di questa edizione, prima tra tutti Parasite Island dove si nascondono Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi) e Ubaldo Lanzo.

I primi giorni è andato a soccorrere i naufraghi sull’Isola segreta, il Judoka Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality show di Canale 5, nel 2019.

Arriva già lo spoiler sulla finale

La guest star dell’Isola dei Famosi 2021, Marco Maddaloni, ha rivelato su Instagram un importante dettaglio di questa edizione.

“Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Gli eliminati arriveranno in studio sempre due settimane dopo”, ha rivelato.

Infatti chiunque sbarchi in Honduras deve sottoporsi alle due settimane di quarantena obbligatorie sia prima che dopo.

Questo a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia in corso. Dunque la finale si terrà quasi sicuramente in Honduras e non a Milano com’è stato per tutte e 15 le edizioni.