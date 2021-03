Giulia De Lellis, scatti d’amore con il suo Carlo: mai stata così bella FOTO

Giulia De Lellis, scatti d’amore con il suo Carlo: mai stata così bella. L’influencer in questo periodo è molto felice per come sta procedendo la sua “nuova” relazione

Giulia De Lellis è senza dubbio una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato tutti quando più di cinque anni fa ha deciso di prendere parte a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va in onda ogni pomeriggio su Canale Cinque. Durante quel percorso corteggiò Andrea Damante, che la scelse e che la portò a casa rinunciando così alle altre corteggiatrici che erano lì per lui. Purtroppo la loro storia non è durata così tanto.

Giulia De Lellis e il suo Carlo, felici come non mai di domenica insieme

Si sono lasciati dopo circa un anno quando lei ha scoperto dei tradimenti da parte di lui, sono tornati insieme diverse volte e l’ultima risale allo scorso anno durante la prima quarantena da coronavirus. Si sono poi nuovamente lasciati alla fine dell’estate, dove lei ha conosciuto Carlo Beretta proprio mentre era in vacanza insieme al suo ex fidanzato. Lì è scoppiata la scintilla e hanno intrapreso una frequentazione circa all’inizio dell’autunno: le cose tra di loro da lì sono andate sempre meglio e non si sono più lasciati.

Ad oggi Giulia è felice come forse non lo è mai stata, lei e Carlo sono sempre più vicini e più uniti che mai.