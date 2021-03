Tutte le curiosità sulla vita e sulla carriera della conduttrice Elisa Isoardi, quest’anno naufraga de “L’isola Dei Famosi”.

Fra i nomi delle celebrità naufragate quest’anno sulle spiagge caraibiche de “L’Isola Dei Famosi” emerge anche quello della 38enne conduttrice piemontese, Elisa Isoardi. Attualmente già molto attiva sui palinsesti televisivi della rete Rai, tra cui quello della trasmissione a sfondo culinario de “La Prova Del Cuoco”, sostituendo la sua beniamina Antonella Clerici, “Linea Verde” e “Buono A Sapersi”, Elisa ha esordito nel mondo dello spettacolo in qualità di modella nella città di Milano, partecipando poi all’edizione di “Miss Italia” nel 2000.

Elisa Isoardi chi è: carriera, biografia, anni e curiosità del vip dell’ “Isola Dei Famosi”

Elisa però, ancor prima del suo esordio da modella , si trasferì a Roma dove si dedicò dopo aver conseguito il diploma ad alcuni studi sulla recitazione. Poi una delle svolte più significative della sua carriera giungerà con il suo ruolo di concorrente al reality di “Ballando con Le Stelle”, diretto da Milly Carlucci.

Mentre sul piano sentimentale la showgirl nata sotto il segno del Capricorno è reduce da una storia d’amore quinquennale con l’esponente della Lega, Matteo Salvini, conclusasi già nel 2018. Successivamente si legherà al ballerino Raimondo Todaro, conosciuto sul palco di “Ballando” anche se la loro relazione non sarà duratura.

Infine uno degli interessi prediletti dalla conduttrice pare che sia proprio quello della cucina. Elisa ama sperimentale nuove ricette e mettersi in gioco ai fornelli come nella vita reale. Proprio per questo motivo la nuova avventura sulle spiagge delle Honduras potrebbe suscitare la sua innata curiosità e regalare delle sorprese ai suoi telespettatori.