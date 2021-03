10 curiosità su 10 attori: i segreti intimi delle star di Hollywood

Non si smette mai di scoprire cose nuove, soprattutto scavando nelle vite delle star di Hollywood: ecco per voi 10 curiosità su 10 noti attori che potrebbero sorprendervi

Si sa, l’essere umano è per sua natura piuttosto curioso e non a caso sempre pronto a scovare nuovi gossip legati alle vite dei personaggi dello spettacolo. In particolare oggi parleremo di dieci star di Hollywood, dieci attori che hanno alle spalle carriere colossali e che hanno fatto sognare generazioni di persone. Di loro andremo a rivelare dieci curiosità di cui si parla poco e che potreste anche non conoscere proprio per questo motivo. Scopriamole.

LEGGI ANCHE -> Whoopi Goldberg, il lavoro da brividi prima di fare l’attrice

10 curiosità su 10 attori: tutte da scoprire

LEGGI ANCHE -> Kate Middleton, la sostanza che usa per rimanere così bella

Forse non tutti lo sanno ma Tom Cruise non ha sempre voluto intraprendere la carriera da attore, anzi, da giovane pensava di imboccare tutt’altra strada. Prima di diventare famoso e di interpretare ruoli di spicco in Top Gun e Mission Impossible, un adolescente Tom Cruise pensò seriamente di farsi prete. La sua convinzione lo portò a frequentare anche un seminario, ma il suo spirito ribelle si fece presto sentire.

George Clooney è stato vittima di bullismo durante un particolare anno della sua vita. In giovane età rimase parzialmente paralizzato in viso e la smorfia che ne derivò gli causò non poche prese in giro. L’attore ha raccontato come fosse stato denominato Frankenstein da alcuni ragazzi della scuola. Chissà cosa hanno pensato quelle stesse persone quando venne eletto uomo più sexy del mondo.

Johnny Depp e Christopher Walker hanno una cosa in comune: una strana relazione con i clown. Se Depp da un lato soffre di un vera fobia, l’attore di Pulp Fiction si è ritrovato nella sua vita a ricoprire il ruolo di clown e non in un film. Ha infatti lavorato al circo prima di diventare famoso.

La nota attrice Demi Moore è stata spesso al centro di polemiche legate al suo aspetto fisico e in particolare al suo rapporto con la chirurgia estetica. Quello che forse non tutti sanno però riguarda i suoi occhi. Quando era ancora una bambina l’attrice si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per correggere un problema di strabismo. A proposito di ritocchi anche Brad Pitt ha modificato il suo aspetto, ma lo ha fatto per lavoro. Prima di girare Fight Club si è dovuto far scheggiare i denti!

Un’altra curiosità riguarda Richard Gere che prima di diventare famoso ha affrontato alcuni problemi economici. Per questo motivo ha potuto frequentare la sua scuola grazie a una borsa di studio ottenuta per le sue capacità sportive. Un altro attore ha raccontato un aspetto inedito della sua vita: parliamo di Jack Nicholson che ha scoperto solo in età avanzata che quelli che credeva essere i suoi genitori erano in realtà i suoi nonni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’ex James Bond, Pierce Brosnan, prima di diventare un divo di Hollywood si è esibito per diverso tempo come artista di strada. Infine Cameron Diaz ha dichiarato di aver frequentato la stessa scuola superiore di Snoop Dog.