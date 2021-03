Kate Middleton, la sostanza che usa per rimanere così bella

Trucco sempre perfetto, capelli in ordine e viso riposato. Qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton che tutte le ragazze invidiano?

La Duchessa di Cambridge, 39 anni lo scorso 9 gennaio, è un’icona non solo per il suo Paese ma anche per milioni di ragazze nel mondo che la seguono come modello di stile ed eleganza. Kate Middleton è sempre fin troppo impeccabile, abiti semplici ma raffinati, piega in ordine e viso apparentemente sempre riposato nonostante i tre figli e le responsabilità che la corona le impone.

Dietro la sua immagine lavora una squadra di professionisti di prim’ordine che da anni la segue per permetterle di mantenere gli alti standard che tutti si aspettano da lei. Ad esempio Amanda Cook Tucker è la sua parrucchiera di fiducia. Kate è però anche una fedelissima del Chelsea Blow Dry, salone londinese di Richard Ward.

Non solo capelli, Marina Sandoval è la sua manicurista, una signora che lavora in un salone di Mayfair ma che da diversi anni visita Kensington Palace ogni martedì per ritoccarle mani e piedi. Che segreti potrà mai custodire invece nel suo beauty case che le permette di mantenere quella pelle radiosa? Qual è la sua routine di bellezza quotidiana? Vediamolo insieme.

Il segreto di Kate Middleton per una pelle radiosa

Secondo la rivista “Marie Claire Uk” il segreto della pelle luminosa di Kate Middleton sarebbe l’olio di rosa mosqueta, che la Duchessa di Cambridge applica diligentemente ogni sera prima della crema idratante su consiglio della madre Carole. Si tratta di un olio dalle straordinarie proprietà rigeneranti ed elasticizzanti che le conferirebbe quel bell’aspetto che la contraddistingue.

Altre fonti invece vorrebbero che Kate usasse per la sua pelle un rimedio alternativo e poco conosciuto: il Bee Venom Mask di Heaven, ovvero una maschera a base di veleno d’ape formulata e prodotta dalla beauty guru Deborah Mitchell, il cui centro estetico si trova nello Shropshire. Quindi una beauty routine davvero inconsueta ma che regala alla giovane regnante un aspetto invidiato da tutti.