Belen Rodriguez, vi presentiamo la sua magnifica casa. Da lustrarsi gli occhi

Spesso nelle Instagram stories di Belen Rodriguez riusciamo a vedere alcuni scorci del bellissimo attico in cui vive ora nel centro di Milano. Ve la presentiamo nel dettaglio

La bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez dopo la fine della storia d’amore con il compagno Stefano De Martino, ha deciso di cambiare vita e successivamente anche casa. Un posto tutto suo dove al momento vive con Santiago e con Antonino Spinalbese, un meraviglioso attico in Corso Sempione a Milano diventato centro della sua attività lavorativa come modella e imprenditrice. Se non avete mai visto la sua casa, cerchiamo di farvela conoscere più da vicino. È un incanto per gli occhi.

La casa di Belen Rodriguez a Milano? Un sogno

Nonostante la separazione con De Martino e gli intoppi che l’argentina ha avuto negli ultimi mesi a seguito delle pesanti critiche mosse nei suoi confronti per la nuova gravidanza con Spinalbese di 10 anni più giovane di lei, Belen non ha smesso di pensare al proprio bene e a quello del figlio Santiago.

La nuova casa in centro a Milano è stato il primo passo per un nuovo inizio, abbiamo visto diversi scorci del mega attivo nelle Instagram stories da lei condivisi nel tempo, un luogo ampio e molto luminoso, elegante e chic. Tante finestre che permettono di illuminare l’ambiente dove legno e marmo la fanno da padroni, un luogo signorile contestualizzato anche dalla bella scalinata di ferro e l’ascensore antico del palazzo dove lo stile Liberty prevale.

Legno quasi ovunque, anche nel parquet, grandi camere con le pareti intonacate di colori chiari, ad eccezione del soggiorno invece che è di un bel color verde scuro. Divani bianchi e arredamento minimale che lei stessa ha confessato essere di Riflessimadeinitaly. Uno stile pulito in linea con la sua personalità pratica ma estremamente elegante e decisa.