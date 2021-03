Manager scomparso, le ricerche si concludono nel peggiore dei modi

È stato ritrovato, sui costoni del monte Conero ad Ancona, il cadavere dell’uomo scomparso da ieri sera. In corso le operazioni di recupero del corpo.

Dramma ad Ancona, dove un uomo è stato ritrovato senza vita sui costoni del monte Conero, nel quartiere di Pietralacroce. Si tratta, secondo le prime informazioni di un uomo che era scomparso nella giornata di ieri. A lanciare l’allarme era stata la moglie che aveva fatto scattare le ricerche, conclusesi stamane con il tragico ritrovamento. Sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Scientifica.

Ancona, manager scomparso ieri sera: ritrovato il cadavere sul monte Conero

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche dell’uomo scomparso nella serata di ieri, lunedì 29 marzo ad Ancona. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, il manager 43enne, residente a Senigallia, ieri sera non era rientrato a casa, circostanza che ha indotto la moglie a lanciare l’allarme contattando le forze dell’ordine. Immediatamente sono scattate le ricerche che si sono concluse alle prime luci dell’alba con il ritrovamento del cadavere, rinvenuto in una zona impervia sui costoni del monte Conero, nel quartiere di Pietralacroce.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, a bordo di un elicottero, ed i sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di recupero del corpo di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Intervenuti per gli accertamenti del caso anche gli agenti della Polizia Scientifica che adesso dovranno ricostruire quanto accaduto. Non è chiaro, difatti, quali siano le cause del decesso del 43enne e come possa essere finito sulle pendici del Conero.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti potrebbe esserci quella di un gesto volontario da parte del manager, circostanza ancora non confermata.