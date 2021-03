Beautiful, anticipazioni prossime puntate: che risvolti avrà il bacio tra Steffy e Liam?

Beautiful, anticipazioni prossime puntate: Steffy e Liam si scambieranno un bacio proprio sotto gli occhi di Hope. Quali saranno i risvolti?

Il pubblico di Beautiful si prepara ad affrontare l’ennesimo colpo di scena. Come da tradizione, il riavvicinamento tra Steffy e Liam (o tra due ex in generale) non può che portare a nuovi stravolgimenti in famiglia. Nelle ultime puntate abbiamo assistito alla rottura tra i «Lope»: se Hope pensava di conciliare la sua vita insieme a Liam e Beth con il suo ruolo di madre adottiva nei confronti di Douglas, lo Spencer le ha fatto capire che le due cose non possono più andare di pari passo. Liam non può accettare di far parte di una famiglia allargata in cui è incluso anche Thomas ed è ora che Hope prenda una decisione.

Leggi anche -> Bonus cultura, dal 1° aprile via alle richieste per i 500 euro ai nati nel 2002

Beautiful, anticipazioni prossime puntate: Thomas tende una trappola a Hope

Leggi anche -> Pasqua e zona rossa, cosa è consentito fare? Tutto quello che c’è da sapere

Dalle anticipazioni delle prossime puntate italiane di Beautiful scopriamo che un bacio cambierà le carte in tavola. Dopo il litigio con Hope, Liam si è infatti rifugiato da Steffy, l’unica che – a detta sua – lo capisce e lo supporta. La ragazza lo ha ascoltato pazientemente, nonostante sia evidente che provi ancora qualcosa per lui. Nelle puntate immediatamente precedenti (e subito successive) alla Pasqua vedremo Hope correre alla casa sulla scogliera per chiarirsi con il fidanzato. Thomas la seguirà e, tramite un messaggio sul cellulare, spingerà Steffy a baciare Liam proprio sotto gli occhi di Hope. La Logan scapperà quindi via piangendo e Liam le correrà dietro, cercando di chiarire il malinteso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Riguardo alle conseguenze del bacio sappiamo invece che Hope tornerà a casa sconvolta ed intenzionata a cacciare Liam dalla sua vita. La Logan comincerà a preparare la valigia del fidanzato, ma sarà fermata da Brooke, che cercherà di farla tornare sui suoi passi. Nel frattempo Liam si sentirà confuso: perché ha baciato Steffy se è Hope quella che vuole sposare? Sembra proprio che per i genitori di Beth sia arrivato il momento di fare i conti con il loro passato.