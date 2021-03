Maschera al prezzemolo fai da te: come creare un composto contro le rughe!

Ecco tutto quello che serve per creare una maschera al prezzemolo fai da te dall’efficacia garantita. Tutti i dettagli.

Uno dei desideri di ognuno di noi è avere una pelle perfetta, luminosa e prive di

rughe. Non a caso, ad alcune donne, capita di spendere anche una fortuna per prodotti che promettono risultati miracolosi.

La pelle del viso, in particolare, è molto delicata e, quindi, deve essere ben nutrita per allontanare il rischio che si formino inestetismi e rughe. Creare delle creme o delle maschere per andare a donare luminosità alla vostra pelle può essere molto semplice e del tutto economico.

Realizzare una maschera a base di prezzemolo: come procedere

L’importante è conoscere gli ingredienti e le loro proprietà benefiche. Uno degli ingredienti migliori è sicuramente il prezzemolo. Questo ingrediente molto comune nella cucina di noi italiani può aiutare a combattere i radicali liberi e, quindi, ad agire come un ottimo antiossidante.

Una maschera a base di prezzemolo vi può aiutare ad avere una pelle più luminosa. Ma non solo. Può essere un ottimo rimedio per trattare le macchie scure dovute alla continua esposizione al sole, a purificare la pelle e, quindi, a combattere i punti neri e l’acne.

Insieme a questo ingrediente, potete pensare di aggiungere anche del miele, che è un ottimo antibatterico che va a ridurre l’infiammazione della pelle, e del limone che è un ottimo astringente.

Inoltre andare a creare una maschera per il viso a base di questi ingredienti è molto semplice. Non dovete

far altro che procurarvi 1 mazzetto di foglie di prezzemolo, 1 cucchiaio di miele e il succo di 1 limone.

Andate, poi, a macinare con un mixer, oppure con un mortaio, il prezzemolo fino ad avere un

composto denso e compatto. A questo, potete aggiungere anche il cucchiaio di miele e il succo di limone.

Amalgamare il tutto fino a creare un composto omogeneo che non presenti dei grumi, in modo

che sia semplice l’applicazione. Una volta applicata questa maschera, dovrete lasciarla agire per circa 5-10 minuti. Trascorso il tempo necessario, risciacquate il tutto con abbondante acqua calda. I risultati saranno visibili fin da subito!