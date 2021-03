Michelle Hunziker mette a nudo i suoi sentimenti…e non solo quelli – FOTO

Michelle Hunziker ha voluto far conoscere ai suoi tantissimi fan i suoi sentimenti distraendoli però con un particolare interessante

Pochi personaggi dello spettacolo sono amati quanto Michelle Hunziker in particolare grazie non solo alla sua bellezza ma anche alla simpatia innata. La bella showgirl svizzera infatti è ormai da anni uno di quei volti noti della tv che sanno entrare nelle case degli italiani come se fosse una cara amica. Seguitissima attraverso i suoi profili social Michelle ha voluto deliziare i follower di Instagram con una foto in cui è ritratto il suo “summer feeling“. Bellissima come sempre si è lasciata ritrarre seduta su un confortevole divanetto mentre intorno i raggi del sole la accarezzano. Un vero e proprio assaggio d’estate che la presentatrice si è goduta con un abbigliamento casual. Michelle infatti indossa una t-shirt bianca e una minigonna di jeans. Proprio questa riesce ad attirare gli sguardi dei fan indecisi se soffermarsi sulle magnifiche gambe tornite o sul meraviglioso viso angelico che possiede.

Michelle Hunziker racconta le difficoltà all’inizio della sua carriera

Oggi Michelle Hunziker è amata ed apprezzata non soltanto dal pubblico ma anche dagli “addetti ai lavori” eppure all’inizio della sua carriera ha avuto non poche difficoltà. Oggi è una showgirl di successo ed è da poco tornata alla conduzione di Striscia la Notizia su Canale 5 ma a quanto pare non è sempre stato così. Pare infatti che il suo problema era quello di essere troppo bella per poter avere anche talento. Una vera e propria forma di bullismo basato sull’aspetto fisico che le ha creato da giovanissima non pochi disagi. A quanto pare Michelle è riuscita ad uscire da tutto questo grazie ad un grande lavoro fatto innanzitutto su sé stessa. Nel corso di un’intervista ha infatti raccontato: “Sapevo perfettamente che l’essere sexy poteva aiutarmi ma ho cercato di pormi sempre con ironia e autoironia“.

Lo scopo della showgirl era infatti quello di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani senza assumere il ruolo di “rivale”. Una strategia che certamente l’ha premiata se a distanza di anni è diventata uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati soprattutto dalle donne.