Valentina Persia non regge e sbotta sull’isola: “Ho paura”

Valentina Persia continua il suo percorso all’Isola dei famosi ma sta passando un brutto periodo, ecco a chi pensa tutto il giorno

E’ una tra le più amate dell’Isola dei famosi, la più genuina, spontanea e simpatica. Valentina Persia è una naufraga del programma e con la sua naturalezza sta conquistando giorno dopo giorno il pubblico italiano che la segue. Non ha peli sulla lingua, non ha mezze misure, quello che si sente fa e dice, determinata e dritta per la sua strada la comica che fa ridere chiunque la ascolti è pronta ad arrivare fino alla fine. C’è qualcosa però che la fa stare male nelle Honduras, il suo è un pensiero fisso che non la fa dormire la notte. Riuscirà a superare questa grande paura?

Valentina Persia: qual è il problema all’Isola?

Se in diretta televisiva appare tutta di un pezzo, in realtà Valentina Persia sta soffrendo molto sull’Isola visto che è lontana dai suoi bambini. “Sono diventata mamma da grande a 43 anni – ha raccontato durante la puntata – li cresco da sola. Ho avuto una brutta depressione post parto, avevo tanta stanchezza e paura di non farcela”. Poi la sua storia continua: “Io ho bisogno di essere qui perché è il mio lavoro, ho paura di fargli mancare qualcosa, ma io li amo tanto”. La comica ha poi confessato che ci sono momenti in cui si sente male se pensa ai suoi piccoli la notte. “E’ il momento più brutto, perché mi avevano promesso che si sarebbero addormentati con dei cuscini che avevo disegnato io – ha concluso – Non mi sento in colpa, ma quando sono attorno al fuoco mi viene la sensazione di tornare ai primi periodi, quando avevo tanta paura”.

La Persia però sa che può contare su di loro e che sono in buone mani con la nonna. Così tornato il sole, si gode l’Isola e la bella avventura che sta vivendo.