Mikaela Neaze: in bianco sembra una dea, il VIDEO è virale

La velina di Striscia la notizia Mikaela Neaze è meravigliosa con i suoi outfit e su Instagram ha appena pubblicato un video, una dea

Da qualche anno Mikaela Neaze è una delle veline di Striscia la notizia, il tg satirico in onda ogni giorno su canale 5 nella fascia preserale. E’ una ragazza molto affascinante anche per i suoi lineamenti particolari e i colori che la rendono unica e inimitabile. E’ infatti la prima volta che il programma ha una showgirl di origine afgana. In realtà la velina è nata in Russia, precisamente a Mosca.

Mikaela Neaze: VIDEO inedito su IG, spettacolo

Seguita da più di centocinquanta mila follower, Mikaela è una ballerina sexy e splendida, ha talento da vendere e al pubblico italiano le sta anche molto simpatica. Sempre sorridente, sa come conquistare i fan che ogni sera la trovano in televisione alle prese con il programma satirico. Una ragazza acqua e sapone che non ha bisogno di filtri, alla velina basta la sua bellezza che la rende unica. Il suo ultimo post su Instagram è un video, precisamente un tik tok, in cui sfila con un abito bianco. Sembra una dea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

“Numero uno” scrive qualcuno sotto al post, “Che bella” aggiunge qualcun altro, “Mi piace il tuo abito” e poi ancora cuori e fiori per la velina che da qualche anno ha conquistato la notorietà e ora punta tutto sul presente e il futuro. Dopo Striscia la notizia, in quale altro programma la incontreremo? Non ci resta che scoprirlo.