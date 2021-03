Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: gli indizi sulla loro relazione

Damiano David, sex symbol per tantissime giovani fan, sembrerebbe già impegnato con la modella Giorgia Soleri: alcuni indizi

Damiano David, il bello e tenebroso che ha conquistato il palco di Sanremo come frontman dei Maneskin, contro ogni pronostico, è fresco di vittoria del Festival insieme al gruppo.

Ognuno dei quattro componenti possiede un carisma tanto particolare da fare in modo che nessuno emerga sugli altri, ma inevitabilmente il cantante viene investito dalla viva attenzione del pubblico.

Personalità spiccatissima, la rockstar vanta uno stile inconfondibile che rapisce immediatamente lo spettatore, grazie alla sua bellezza così elegante e misteriosa nello stesso tempo, ha conquistato il cuore di numerose fan.

Inevitabilmente si è attivato l’interesse per la sua vita personale, al fine di scovare una fortunata fidanzata che possa infrangere il loro sogno delle ammiratrici. Gli indizi pendono sulla bellissima modella Giorgia Soleri, e non lasciano molti dubbi.

Gli indizi sulla relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri

La presunta fidanzata di Damiano David sarebbe la modella Giorgia Soleri, classe 1995 di Roma. Pelle di luna, numerosi tatuaggi, capelli scuri, occhi tagliati un po’ a mandorla e capelli corti, il suo fascino è evidente.

Attiva su Instagram, è seguita da 112 mila followers, con i quali condivide scatti professionali della sua meravigliosa immagine e pagine di poesie, sua passione.

Risulta una ragazza molto impegnata, e sovente si schiera per esprimere il suo pensiero. Un esempio è la sua attività di sensibilizzazione alla vulvodinia, disturbo sottovalutato da molti e che ha colpito la modella, come anche la battaglia contro la violenza sulle donne alla quale aderisce.

Gli indizi che la legano al cantante dei Maneskin sono principalmente social. Da sottolineare come Damiano segua veramente pochi profili su Instagram, perlopiù professionalmente, ma tra questi spunta quello della bellissima modella, con annessi like scambiati.

In una storie di Instagram, Damiano si ritrae all’interno di una camera da letto che sembrerebbe la stessa alle spalle di alcune fotografie della bellissima Giorgia Soleri, con il medesimo copriletto. Coincidenza?

Se non bastasse, si aggiunge un altro inconfutabile dettaglio. Sempre dalle foto su Instagram, è possibile constatare il tatuaggio che entrambi i protagonisti di questa love story non ancora confermata, riportano sul braccio sinistro, una scritta: “same team“.

In attesa di conferme o smentite, è inevitabile appurare la splendida coppia che insieme compongono.