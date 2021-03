Elisa Isoardi è una delle stelle più luminose all’Isola dei Famosi, la conduttrice Rai regala una foto in costume da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

E’ senza dubbio uno dei personaggi dell’Isola dei Famosi su cui i riflettori sono puntati con maggiore attenzione. Una sfida in cui si è lanciata fin da subito con tanta voglia di fare e tanta grinta. Protagonista annunciata Elisa Isoardi, la popolare conduttrice Rai che ha voluto mettersi alla prova in un contesto particolare e che sicuramente farà parlare di sé nel corso della sua permanenza in Honduras.

L’avventura è iniziata da subito a tinte forte per lei, che non ha nascosto di essere dispiaciuta per l’immediato crearsi di fazioni che hanno diviso i naufraghi. Ma se c’è qualcuno che è capace di mettere tutti d’accordo, è proprio lei.

Elisa Isoardi più in forma che mai, fisico da sballo: è la regina dell’Isola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Anche nel corso della sua permanenza nel programma, la sua pagina Instagram è molto attiva, con il suo staff che sta provvedendo a immortalare i momenti più importanti di Elisa sull’isola. Fin da subito, la bellezza piemontese ha attirato l’attenzione, ma non c’erano dubbi, per il suo fascino. E sono già diversi gli scorci in costume memorabili che ci ha regalato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

L’ultimo scatto ce la propone in una posa davvero sensuale. Fisico in grandissima forma, ma del resto sapevamo che Elisa si fosse preparata a dovere per la sua avventura, come aveva documentato sempre su Instagram. L’allenamento ha dato i suoi frutti, eccome. ‘Mens sana in corpore sano’, scrive lei e le immagini parlano da sole. I fan sono in delirio.