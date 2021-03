Isola dei Famosi, è già scontro fra due pezzi da novanta: Elisa Isoardi minacciata?

All’Isola dei Famosi, è già scontro fra Elisa Isoardi e Brando Giorgi per il ruolo di leader: la posizione della conduttrice vacilla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Fra Elisa Isoardi e Brando Giorgi si è inevitabilmente innescata una diatriba per il ruolo di leader. L’attore, che è sbarcato in Honduras lo scorso giovedì, si è già distinto per il proprio spirito di sopravvivenza ed il carattere deciso. Giorgi, che sta cercando di inserirsi nel gruppo dei Rafinados, ha avuto da ridire sulle modalità con cui i naufraghi gestiscono le porzioni di cibo, e non solo.

La conduttrice, che si è sentita punta sul vivo, ha fin da subito difeso i propri compagni, non mancando di zittire Brando nel momento in cui quest’ultimo oltrepassava il limite. “Quando si entra in una comunità, bisogna entrare in punta di piedi“, ha ribadito più volte la Isoardi. “L’ho trovata aggressiva“, ha replicato l’attore, non avendo affatto digerito i rimproveri della naufraga. Fra i due si prospettano scintille.

LEGGI ANCHE —> Ilary Blasi, pronta per l’Isola dei Famosi: bellezza disarmante – FOTO

Isola dei Famosi, scontro Isoardi-Giorgi per il ruolo di leader

LEGGI ANCHE —> Isola dei Famosi, la figlia di Paul Gascoigne: “Vi dico cosa succederà a mio padre”

La rivalità fra Elisa Isoardi e Brando Giorgi si era già accesa durante lo scorso appuntamento dell’Isola dei Famosi, a seguito di una domanda posta dalla conduttrice. All’attore era stato infatti chiesto che cosa ne pensasse dei Rafinados, il gruppo nel quale, peraltro, Giorgi si sarebbe dovuto inserire: quest’ultimo, senza mezze misure, aveva confessato di trovarli stanchi e provati.

Elisa Isoardi, che fin dall’inizio era stata eletta “leader” dai propri compagni, non ha potuto far a meno di rimproverarlo per le sue considerazioni. “Sei arrivato adesso, come puoi sapere che cosa proviamo?“. Nel corso del weekend, l’astio tra i naufraghi sembra essersi ulteriormente acuito, tanto che i due si sono ritrovati a battibeccare di continuo.

Quando Brando ha chiesto spiegazioni in merito alle modalità con cui i Rafinados dividono le loro porzioni di cibo, la Isoardi ha fin da subito messo le mani avanti: “Non dire che non abbiamo regole, le regole ci sono. E’ l’isola che comanda qui“.

Nel corso della diretta di questa sera, i concorrenti non sembrano affatto aver ritrattato le loro considerazioni: stando a quanto si evince, la faida è destinata a proseguire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Giorgi continua ad accusare Elisa di aggressività, mentre la conduttrice vede minacciato il proprio ruolo di leader. Saranno solamente le prossime prove a stabilire chi, fra i due naufraghi, è veramente meritevole dell’ambita posizione.