Uomini e Donne anticipazioni, mercoledì 31 marzo 2021. Gemma contro tutti: l’esterna con il suo nuovo corteggiatore non è andato bene

Questa registrazione di Uomini e Donne è cominciata in un modo piuttosto particolare. Maria De Filippi ha raccontato che Tina Cipollari ha spiato l’esterna di Gemma Galgani con il suo nuovo corteggiatore. I due sono usciti fuori a cena ma Gemma ha avuto un atteggiamento nei suoi confronti che non è affatto piaciuto non solo a Tina, ma anche a Gianni Sperti che in studio l’ha rimproverata per essere stata troppo snob nei suoi riguardi. “Anche tu faresti il riposino pomeridiano se non fossi qui da dieci anni a fare Uomini e Donne” le ha fatto notare l’opinionista.

Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 31 marzo

