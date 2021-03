Anna Tatangelo e l’abitudine che non si toglie: “Troppe volte al giorno…”- FOTO

Anna Tatangelo confessa attraverso i social una sua grande debolezza, a quanto pare non riesce proprio a contenersi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Tutti hanno delle debolezze e Anna Tatangelo non fa certamente eccezione. La bella cantante di Sora ha spesso l’abitudine di permettere ai suoi fan di porle delle domande a cui lei risponde attraverso i social. Nelle sue ultime stories ha pubblicato una curiosità di un follower che le ha chiesto quanti caffè bevesse. La risposta di Anna è stata secca e diretta scrivendo semplicemente: “Troppi“. Si sa che la calda bevanda è una delle preferite al mondo e di noi italiani soprattutto quindi in realtà non sorprende molto il fatto di sapere che qualcuno si lasci un po’ andare troppe volte al giorno. La risposta della Tatangelo però, al di là della curiosità sulle abitudini di un VIP, permette di cogliere il rapporto strettissimo che lega la cantante al suo pubblico. Tutti abbiamo fatto questa domanda alle persone che ci stanno vicine e il fatto che un fan l’abbia rivolta all’artista fa capire quanto, ogni giorno di più, Anna Tatangelo sia considerata “come una di famiglia”.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker mette a nudo i suoi sentimenti…e non solo quelli – FOTO

Anna Tatangelo e la sua rabbia sui social

LEGGI ANCHE -> Mikaela Neaze: in bianco sembra una dea, il VIDEO è virale

Ci sono momenti in cui i social possono rappresentare una vera e propria tortura per i personaggi dello spettacolo ed è quello che è capitato qualche giorno fa ad Anna Tatangelo. per una volta la cantante ha usato il suo profilo Instagram per dare una risposta netta a quanti si interessano della sua vita privata. Dopo la rottura delle relazione con Gigi D’Alessio, da cui ha avuto anche un figlio, alla cantante recentemente hanno accostato un nuovo presunto amore. Si tratterebbe del rapper Livio Cori che, secondo i settimanali di gossip, sarebbe appunto la sua nuova fiamma. Attraverso il famoso social network Anna ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a quanti non hanno di meglio da fare che porsi domandi sui suoi affetti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Molto semplicemente Anna ha infatti chiesto loro di “farsi una vita”. Secondo la cantante infatti quella con Cori, rapper e attore napoletano di 31 anni, sarebbe soltanto una bella amicizia cementata attraverso la reciproca collaborazione professionale.