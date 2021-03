Elodie, lo sfogo più duro: si arrabbia e sui social fa fuoco e fiamme – FOTO

Elodie sbotta su Instagram contro la politica e un esponente di un partito. Parole al vetriolo in risposta alle sue affermazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ci va giù pesante e si sfoga sui social. La cantante esprime tutto quello che pensa tramite le sue Instagram Stories senza avere peli sulla lingua. Del resto ci ha abituato a questo la compagna di Marracash. Quando ha qualcosa da dire lo fa senza censure, esprimendo chiaramente il suo punto di vista.

Lo aveva fatto qualche tempo fa sugli haters che avevano commentato il suo provino a X Factor definendola una piccola trans, rifatta e vestita male. Una risposta punto per punto a modo e accuse rispedite al mittente. Questa volta la cantante di “Guaranà” parla in difesa dei più fragili e deboli.

Lei si è sempre battuta contro le discriminazioni omofobe, portando avanti la lotta sui diritti civile e quella contro la violenza sulle donne. E il suo sfogo è diretto questa volta al senatore della Lega Nord Simone Pillon e alle affermazioni che lo stesso ha fatto sia sul Festival di Sanremo, del quale ricordiamo Elodie è stata grande protagonista nella seconda serata, e sulla sua forte fermezza contro la nascita della legge Zan contro l’omofobia.

LEGGI ANCHE —> Elena Santarelli svela la sua serie tv preferita, divano e tante coccole per lei. Divina – FOTO

Elodie contro Pillon: parole al vetriolo

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni è già in piena forma: il selfie da sballo accende i fan — FOTO

Elodie si sfoga sui social e lo fa anche in modo duro contro Simone Pillon. Prima risponde a tono in merito alle sue affermazioni sul Festival e poi balle idee sulla legge contro l’omofobia.

Il senatore della Lega ha definito, infatti, “un ossessivo gay pride” il Festival di Sanremo, scagliandosi duramente contro la kermesse della quale Elodie ha fatto parte come co-conduttrice durante la seconda serata. La cantante riporta la notizia con un ritaglio di giornale come anche il post di Repubblica nel quale si spiega che “La Lega è pronta a fermare la legge Zan contro l’omofobia”. A quest’ultimo la cantante risponde solo con un “Indegni”.

Alla fine delle sue Instagram Storie lancia la sferzata finale: “Questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica” ha scritto chiaramente su uno sfondo nero. Non c’è bisogno di aggiungere altro per spiegare l’umore e forse anche un po’ la rabbia di Elodie di fronte a tutto questo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Del resto la Lega fa opposizione con lo stesso senatore che si batte per non far approvare la legge che dopo l’ok delle Camera è ancora in attesa di discussione.