Chiara Ferragni a solo una settimana dal parto stupisce tutti con la sua forma fisica. Eccezionale, fa il pieno di complimenti

È passata solo una settimana dalla nascita di Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni e la super mamma influencer si è già ripresa alla grande. Un annuncio che i fan aspettavano da molti giorni e che alla fine è arrivato alle prime luci dell’alba lo scorso 23 marzo. Una sola settimana di vita e la piccola Vitto, come la chiamano già in famiglia, è diventata la bambina più seguita e ammirata del web.

Per lei tantissimi commenti alla prima foto in braccio a mamma Chiara e con il dito stretto a papà Fedez che è ha dato la notizia con un seguitissimo post. Poi il ritorno a casa e l’incontro con ilo piccole Leo, amorevole verso la sua sorellina con un dolce bacio sulla mano e qualche piccola “diatriba” nei giorni seguenti per fargli capire che non deve essere affatto geloso.

Insomma cambiano un po’ gli equilibri in casa Ferragnez con l’arrivo di Vittoria ma come sempre i due super geni del web sanno come gestire la cosa. E ieri, per la prima volta dopo il parto, mamma Ferragni ha trascorso un po’ di tempo da sola con il suo Leo.

Chiara Ferragni, prima uscita dopo il parto: fantastica

Pomeriggio tra mamma e figlio per Chiara Ferragni che ha dedicato un po’ di tempo tutto per il suo Leone. La prima uscita per l’imprenditrice digitale, il primo “distacco” da Vittoria, e anche la prima volta che lei passa un po’ di tempo da sola insieme al suo primogenito dopo l’arrivo della sorellina.

Baciati dal sole fanno una passeggiata, scattano qualche foto e poi arriva anche il selfie allo specchio dell’influencer numero uno al mondo. Scatto in ascensore come spesso fanno i Ferragnez con una tutina nera attillata che mostra il suo fisico dopo il parto.

Risultato? La Ferri, come la chiama scherzosamente Fedez, è già in piena forma. A solo una settimana dal parto un selfie da sballo che accende i fan che la riempiono di complimenti. Forme in perfetta linea, niente pancia, capelli legati in una coda nemmeno troppo perfetta, sneakers e pronti per la prima uscita dopo il parto. Come sempre grandi applausi per Chiara Ferragni.